Hamás pide al canciller alemán que deje de justificar los crímenes de Israel en Gaza

Jerusalén, 31 oct (EFE).– El portavoz del grupo islamista Hamás, Hazem Qassem, pidió este viernes al canciller alemán, Friedrich Merz, que deje de justificar los «crímenes de genocidio» cometidos por Israel en la Franja de Gaza, donde han muerto más de 68.500 personas.

Las palabras de Qassem respondieron a las declaraciones que Merz hizo este jueves en Ankara, durante su visita oficial a Turquía, donde interpelado por la prensa turca por el respaldo diplomático que Berlín da a Israel aseguró que «Alemania siempre está firmemente del lado de Israel», al considerarlo «un refugio para millones de judíos supervivientes del Holocausto».

En un comunicado difundido por Hamás, Qassem afirmó que las palabras del canciller «reafirman el amplio apoyo político y militar de Alemania al gobierno de ocupación» y lo instó a «dejar de mostrarse totalmente parcial ante la agresión israelí».

El portavoz llamó además al dirigente alemán a «unirse a la comunidad internacional para condenar los crímenes israelíes» y a «dejar de intentar justificar los ataques contra la población civil de Gaza».

Las declaraciones de Merz también fueron cuestionadas por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien criticó la postura alemana y acusó a Israel de seguir bombardeando la Franja pese al alto el fuego vigente, bombardeos en los que han muerto al menos 211 personas y 597 han resultado heridas, según el Ministerio de Sanidad gazatí. EFE

