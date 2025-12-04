Hamás pide investigar el entierro de palestinos con excavadoras y en tumbas sin marcar

Redacción Internacional, 4 dic (EFE).- El Ejército israelí ha enterrado con excavadoras en tumbas poco profundas y sin marcar los cuerpos de algunos palestinos asesinados, apunta una investigación de la cadena CNN, que para el grupo islamista Hamás constituye una nueva prueba del genocidio contra ese pueblo.

Según la cadena estadounidense, en otras ocasiones los restos simplemente se dejaron descomponerse a la intemperie, sin posibilidad de ser recuperados en la zona militarizada.

La CNN también halló que personas que buscaban ayuda fueron asesinadas por fuego indiscriminado israelí cerca del cruce de Zikim, en el noroeste de la Franja, por donde antes del alto el fuego entraban camiones con comida y eran asaltados por palestinos en una Gaza afectada por la hambruna.

Su análisis se basó en cientos de videos y fotos de esa zona, junto con entrevistas a testigos presenciales y conductores locales de camiones de ayuda.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han apuntado a ese canal que el uso de excavadoras en los alrededores de Zikim es algo «rutinario» con fines operativos como enfrentar amenazas explosivas o «necesidades de ingeniería», y aunque afirman que nunca se han utilizado para retirar cuerpos, no precisan si han recurrido a ellas para enterrarlos.

Janina Dill, codirectora del Instituto de Ética, Derecho y Conflicto Armado de Oxford, recuerda a la CNN que el derecho internacional estipula que las partes en conflicto deben cooperar para enterrar a los muertos de manera que puedan ser identificados.

Hay docenas de palestinos cuyos seres queridos dicen que desaparecieron cerca de Zikim y cuyo paradero sigue desconocido, según la CNN.

La cadena revela que imágenes satelitales muestran actividad de excavadoras durante todo el verano en las áreas donde fueron asesinadas personas que buscaban ayuda.

Las FDI han señalado a la CNN que «no disparan intencionalmente contra civiles inocentes» y que, cuando hay una amenaza, «los disparos se realizan a modo de advertencia o para neutralizar la amenaza».

No obstante, según la cadena, los informes sobre el uso de excavadoras por parte del Ejército israelí para mover los cuerpos de palestinos no se limitan a Zikim. Fuentes de las FDI que han hablado con la CNN y con la ONG de veteranos contra la ocupación Breaking the Silence (BTS) señalan un patrón más amplio de manejo indebido de los muertos en Gaza.

Un antiguo militar israelí, un capitán que sirvió en un centro de mando supervisando a las tropas israelíes en Gaza a finales de 2023, dijo que nunca recibió ningún protocolo sobre la gestión de los cuerpos.

La CNN añade que las FDI también han usado excavadoras en distintos momentos de la ofensiva para destruir sistemáticamente cementerios palestinos.

A su vez, según el canal, el Ejército ha apuntado en el pasado que a veces no tiene «otra opción» que atacar lugares que, en su opinión, Hamás utiliza con fines militares. También ha explicado que los cuerpos fueron retirados de algunas tumbas en intentos de rescatar a rehenes.

Hamás indicó este jueves en un comunicado que la investigación de la CNN constituye una nueva evidencia documentada «del genocidio sistemático sionista» contra los palestinos y «una prueba adicional de que la ocupación convirtió deliberadamente la ayuda en trampas mortales masivas».

La organización consideró que esas atrocidades «no son incidentes aislados, sino crímenes de guerra y ataques sistemáticos» cometidos «con total desprecio por el derecho internacional y los principios básicos de los derechos humanos» y con la «complicidad de la Administración estadounidense y algunas capitales occidentales».

Hamás exigió que la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y todos los tribunales nacionales pertinentes den seguimiento a «este crimen atroz», de forma que sus responsables respondan ante la justicia. EFE

