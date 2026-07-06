Hamás prepara la disolución del órgano de gobierno en Gaza, según funcionarios

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Hamás está preparando la disolución del órgano que ha gobernado la Franja de Gaza durante casi dos décadas, informaron el lunes funcionarios del grupo, lo que allana el camino para que un comité tecnocrático palestino instaure un gobierno civil.

La iniciativa supone un cambio político significativo para el movimiento islamista palestino, que tomó el poder del enclave en 2007 tras enfrentamientos con Fatah, la formación del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás.

«El movimiento ha decidido disolver el comité de gobierno de Gaza y nombrar a una figura aceptada a nivel nacional para supervisar el trabajo del comité hasta que el Comité Nacional para la Administración de Gaza asuma formalmente sus responsabilidades», declaró a la AFP un responsable de Hamás bajo condición de anonimato, al no estar autorizado a hablar públicamente sobre el tema.

La oficina de prensa de Hamás en Gaza dijo el lunes que celebraría «una importante rueda de prensa» más tarde durante la jornada, sin ofrecer detalles.

Un segundo funcionario de Hamás señaló que el grupo había informado de la medida a otras facciones palestinas en una reciente reunión en El Cairo.

«Las facciones acogieron con satisfacción la decisión de Hamás, describiéndola como un paso serio hacia la habilitación del Comité Nacional para asumir su papel de gobierno», sostuvo.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza entre Hamás e Israel el pasado octubre, el grupo reiteró en varias ocasiones estar dispuesto a apartarse de la administración cotidiana de Gaza, pero los roces con Israel en torno a su desarme han estancado la situación.

La disolución del órgano de gobierno gazatí permitiría al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG por sus siglas en inglés), encabezado por el funcionario palestino Ali Shaath, asumir las responsabilidades administrativas del territorio.

El NCAG fue establecido por la Junta de Paz, creada por el presidente estadounidense Donald Trump al negociar el cese al fuego el pasado octubre. El organismo ha permanecido durante meses fuera de Gaza, aparentemente por objeciones israelíes a su entrada en el enclave devastado por la guerra.

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