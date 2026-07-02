Hamás presenta respuesta con «enmiendas menores» a nuevo plan para Gaza, según fuentes

Compartir

4 minutos

El Cairo, 2 jul (EFE).- El movimiento palestino islamista Hamás ha presentado en El Cairo su respuesta a los mediadores por la propuesta del representante para Gaza de la Junta de Paz, Nikolay Mladenov, con «enmiendas menores» referentes, sobre todo, al monopolio de las armas, informaron este jueves a EFE diversas fuentes egipcias y palestinas.

Una fuente de seguridad egipcia, que participó en las negociaciones, aseguró a EFE que la respuesta contiene lo que describió como «enmiendas menores» a la respuesta inicial presentada por Hamás y otras facciones a los mediadores y a Mladenov, el pasado 15 de junio.

Pero el informante, que prefirió mantener el anonimato por el curso de las negociaciones, no se mostró optimista respecto a una respuesta positiva de Mladenov ni a su aceptación de las últimas enmiendas.

Entre los detalles iniciales obtenidos por EFE, Hamás reiteró su exigencia de «pagar todos los derechos a los empleados que trabajaron en su gobierno», rechazando así la enmienda previa de Mladenov, que estipulaba que la obligación solo se aplicaría a quienes trabajaban bajo el «Comité Administrativo de Gaza» desde que asumió sus funciones, y no al período anterior.

La fuente agregó que con respecto a la octava cláusula, que se refiere al monopolio y almacén de armas, el movimiento palestino eliminó el término «infraestructura», que Mladenov había añadido en sus enmiendas y que definió en su momento como «túneles, depósitos de armas y talleres de fabricación de armas».

El informante indicó que las facciones exigen la implementación de la cláusula sobre la entrega de armas de manera gradual y secuencial, según un cronograma que se implementará dentro de los 14 días posteriores al acuerdo sobre el documento.

El movimiento también subrayó en su respuesta que esto está vinculado a una «clara línea política respecto al derecho de los palestinos a la autodeterminación y la garantía de su soberanía», siempre de acuerdo con esta fuente.

Por otro lado, una fuente de alto rango de Hamás aseguró a EFE desde la capital egipcia que «las enmiendas a estas dos cláusulas, y a otras, se modificaron un poco tras los contactos de Hamás con otras facciones en los últimos días para presentar una respuesta unificada».

Sin embargo, una fuente de la Yihad Islámica afirmó a EFE que Hamás no consultó directamente con las facciones, como estaba previsto en una reunión en Egipto antes de presentar la respuesta.

No obstante, el informante confirmó que se celebrará una reunión entre Hamás y las demás facciones en un plazo de dos días. Ambas fuentes también pidieron el anonimato.

Las negociaciones que se celebran en El Cairo para avanzar en el alto el fuego en Gaza se están centrando en cuatro puntos «cruciales», que son el inicio «inmediato» de los trabajos del Comité Nacional, el almacenamiento de armas, asignación de nuevas tareas al Consejo de Paz y la fuerza internacional de estabilización, según fuentes egipcias familiarizadas con las negociaciones.

Dicho informante reconoció la existencia de «una intensa presión» para asegurar el éxito de la ronda de El Cairo, especialmente con la presencia del jefe de la Inteligencia turca, Ibrahim Kalin, en la capital para contribuir a agilizar un acuerdo.

EE.UU. declaró formalmente en enero la entrada en vigor de la segunda fase del acuerdo, que debía incluir la desmilitarización de Hamás, la creación de una fuerza internacional de estabilización y la entrada de un comité tecnocrático palestino para gobernar la Franja.

No obstante, varios puntos de la primera fase se encuentran en la práctica completamente bloqueados, ya que el grupo aún rechaza desarmarse sin que antes se retire el Ejército israelí de Gaza, y exige que el Estado hebreo permita la entrada en la Franja del comité técnico para administrar el enclave, algo que aún no ha hecho. EFE

haro-sr-ijm/ah