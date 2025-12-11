Hamás propone «congelar» su armamento a cambio de una tregua de largo plazo en Gaza

Un dirigente de Hamás propuso el miércoles congelar el armamento del movimiento islamista a cambio de una tregua durable en Gaza y se mostró abierto a la presencia de una fuerza internacional de mantenimiento de la paz en la frontera del territorio palestino con Israel.

«La idea de un desarme total es inaceptable para la resistencia (Hamás, NDLR). Lo que está propuesto, es una congelación, o un almacenamiento (…) para dar garantías contra cualquier escalada militar desde Gaza con la ocupación israelí», declaró Jaled Mechaal ex numero uno del movimiento islamista palestino, en una entrevista a la cadena catarí Al Jazeera.

«Es la idea que nosotros discutimos con los mediadores, y pienso que con una posición estadounidense pragmática (…) esa visión podría ser aceptada por la administración estadounidense», señaló.

La primera fase del plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra, preveía, con el inicio de una tregua el 10 de octubre, la restitución de los rehenes vivos y muertos retenidos en Gaza, a cambio de centenares de presos palestinos detenidos en Israel.

Desde el miércoles solo queda el cuerpo de un rehén en Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el domingo que espera «muy pronto» pasar a la segunda fase del plan, y anunció un nuevo encuentro con Trump el 29 de diciembre.

La guerra fue desencadenada por el ataque sin precedente de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.

