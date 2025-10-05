Hamás quiere alcanzar un acuerdo y empezar «inmediatamente» intercambio de prisioneros, afirma alto cargo

Un alto cargo de Hamás declaró este domingo que el movimiento islamista palestino está muy interesado en alcanzar un acuerdo para poner fin a casi dos años de guerra en Gaza e iniciar «inmediatamente» un intercambio de prisioneros con Israel.

Los negociadores israelíes y de Hamás se disponen a ultimar los detalles del acuerdo durante conversaciones en Egipto, después de que el grupo palestino aprobara un plan de paz propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump.

Los negociadores de Hamás, que viajan desde Catar, tiene previsto llegar este domingo a Egipto, donde mantendrán negociaciones indirectas con la delegación israelí, indicó el dirigente, que habló bajo condición de anonimato.

«Hamás tiene mucho interés en llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra e iniciar inmediatamente el proceso de intercambio de prisioneros», afirmó.

«La ocupación no debe obstaculizar la aplicación del plan del presidente Trump. Si la ocupación tiene intenciones genuinas de llegar a un acuerdo, Hamás está dispuesta», agregó.

Una fuente palestina cercana a Hamás dijo a AFP que las dos delegaciones estarán en el mismo edificio.

«Las negociaciones tienen como objetivo discutir el calendario para preparar las condiciones sobre el terreno para el traslado de los cautivos retenidos en Gaza, como preludio al inicio del proceso de intercambio de prisioneros», añadió.

«Durante las comunicaciones con los mediadores, Hamás insistió en que es esencial que Israel detenga las operaciones militares en todas las zonas de la Franja de Gaza».

«Paralelamente al cese de la actividad militar israelí, Hamás y las facciones de la resistencia también detendrán sus operaciones y acciones militares», añadió.

