Hamás rechaza la resolución de la ONU que respalda una fuerza internacional en Gaza

1 minuto

Naciones Unidas, 17 nov (EFE).- El grupo islamista Hamás rechazó este lunes la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU redactada por Estados Unidos que respalda el plan de veinte puntos de Donald Trump para Gaza y la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) en el enclave palestino.

El grupo palestino aseguró en un comunicado publicado en la red social Telegram, y recogido por medios regionales, que la resolución «no responde a los derechos ni demandas de los palestinos, favorece la ocupación israelí y busca imponer un mecanismo de tutela internacional sobre el enclave, que los palestinos y las facciones de resistencia no aceptan».

Hamás subrayó que asignar a la fuerza internacional tareas dentro de Gaza compromete su neutralidad y la convierte en un actor del conflicto a favor de la ocupación. EFE

