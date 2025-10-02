Hamás reivindica el ataque aéreo desde el norte de Gaza contra Israel del miércoles

1 minuto

Jerusalén, 2 oct (EFE).- Las Brigadas Al Qasam, brazo armado del grupo islamista Hamás, reivindicaron hoy el ataque lanzado en la noche del miércoles desde el norte de Gaza contra la ciudad israelí de Ashdod, a unos 30 kilómetros del enclave palestino.

«Combatientes de Al Qasam lanzaron una andanada de cohetes contra la ciudad ocupada de Ashdod anoche, miércoles, en respuesta a los ataques contra civiles», informó el grupo en un comunicado este jueves.

Las fuerzas armadas israelíes lograron interceptar cuatro proyectiles y un quinto cayó en una zona abierta, informó el Ejército en un comunicado anoche.

El puerto de Ashdod es el punto donde han sido trasladados los activistas de la Global Sumud Flotilla, detenidos por Israel entre la tarde del miércoles y la mañana de hoy mientras se dirigían a Gaza para tratar de romper el bloqueo humanitario.

El lanzamiento de proyectiles por parte del grupo palestino desde Gaza contra territorio israelí era más habitual durante los primeros meses de la ofensiva israelí. Desde hace más de un año, estos ataques son poco frecuentes y la mayoría de los cohetes son interceptados por el sistema de defensa israelí.

Sin embargo, en los últimos días se han detectado algunos lanzamientos desde el norte de Gaza, donde las tropas israelíes se encuentran desde hace unas semanas inmersas en su invasión contra la ciudad de Gaza.

El ataque del miércoles se produjo al comienzo de la festividad judía del Yom Kipur, el día más sagrado del calendario hebreo. EFE

