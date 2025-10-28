Hamás se desvincula del tiroteo en el sur de Gaza y se compromete con el alto el fuego

1 minuto

Jerusalén, 28 oct (EFE).- El movimiento islamista palestino Hamás aseguró que no es responsable del tiroteo este martes en Rafah, en el sur de Gaza, al que presuntamente responde el Ejército israelí con bombardeos en la Franja, y recalcó su compromiso con el alto el fuego vigente en este territorio desde el pasado 10 de octubre.

En comunicado emitido en su canal en Telegram, Hamás calificó la respuesta militar de Israel a un supuesto ataque contra sus fuerzas en Rafah de «flagrante violación» del acuerdo de alto el fuego firmado en Egipto, el pasado 9 de este mes, auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump. EFE

