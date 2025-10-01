Hamás se reúne con mediadores y promete una rápida respuesta al plan de Trump sobre Gaza

3 minutos

El Cairo, 1 oct (EFE).- Negociadores del grupo islamista palestino Hamás se reunieron anoche en Doha con delegaciones mediadoras de Catar, Egipto y Turquía, a las que prometieron una rápida respuesta al plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el fin de la guerra y el futuro de la Franja de Gaza.

Según una fuente «informada», que este miércoles cita la cadena catarí Al Jazeera, el encuentro tuvo lugar anoche en Doha en el contexto de «las discusiones técnicas para formular una posición final sobre el plan de Trump».

Durante la reunión, los negociadores del grupo reiteraron que «estudiarán con responsabilidad» la propuesta de 20 puntos del mandatario estadounidense, y «trabajará una respuesta oficial lo antes posible tras finalizar las consultas con las facciones palestinas».

Trump dio el martes a Hamás un plazo de «tres o cuatro días» para responder a su plan de paz para Gaza, que presentó el lunes, y que cuenta con el respaldo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y advirtió que de no hacerlo, «será un final triste».

Esa propuesta prevé un alto el fuego inmediato en Gaza, la retirada progresiva del Ejército israelí, la liberación total de los rehenes a cambio de la liberación de centenares de presos palestinos y el envío de ayuda humanitaria a los gazatíes a través de las Naciones Unidas.

También contempla el desarme total de Hamás, que quedaría excluido de la gobernanza de la Franja, y el establecimiento de un Gobierno de transición formado por tecnócratas palestinos y expertos internacionales supervisado por la «Junta de la Paz».

El plan, que ofrece una inmunidad e indulto para los líderes y miembros de Hamás, ha sido respaldado por numerosos países árabes, islámicos y europeos, si bien el primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahman, indicó que algunos de sus puntos, como el relacionado con la retirada de las tropas israelíes, «necesitan aclaraciones».

Otro tema que podría necesitar «aclaración», y seguramente negociación entre las partes, sería la solución de dos Estados respaldada por los países árabes e islámicos, junto la mayoría delos miembros de la ONU, pero rechazada por el Gobierno de Netanyahu, así como la futura gestión de Gaza por la Autoridad Palestina que gobierna áreas limitadas de Cisjordania ocupada.

Una fuente de seguridad egipcia dijo el martes a EFE que Hamás inició ese mismo día una serie de consultas con su liderazgo político y militar sobre el plan de Trump, así como con otras facciones palestinas activas en Gaza, y que su respuesta podría tardar «varios días». EFE

fa/ijm/jgb