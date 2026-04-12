Hamás se reúne en El Cairo con funcionarios egipcios para presionar por la tregua en Gaza

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El Cairo, 12 abr (EFE).- Una delegación negociadora del grupo islamista palestino Hamás, encabezada por Jalil al Haya, se reunió este domingo en El Cairo con funcionarios egipcios para abordar las presuntas violaciones israelíes del alto el fuego en la Franja de Gaza y exigir el pleno cumplimiento de la primera fase del acuerdo de tregua.

Según informó a EFE una fuente de Hamás, la delegación, que llegó a la capital egipcia el sábado por la noche, mantuvo esta tarde una reunión específica con responsables egipcios para analizar las infracciones atribuidas a Israel y reafirmar los requisitos esenciales de la fase inicial del pacto.

Hamás subrayó la necesidad de detener todos los ataques y violaciones israelíes, así como de desmantelar todos los puestos y posiciones militares establecidos por Israel al oeste de la línea amarilla, demarcación que indica el límite de la retirada parcial de las tropas israelíes, que permanecen apostadas tras esa línea, detalló la fuente.

El movimiento palestino reclamó, además, la apertura plena de los cruces fronterizos, el aumento del número de viajeros y mercancías permitidos y la autorización de entrada del Comité Nacional para la Administración de Gaza, creado para gestionar temporalmente los asuntos del enclave.

La delegación insistió en que los mediadores presionen a Israel para que implemente las disposiciones pendientes de la primera fase, entre ellas la retirada de tropas y la entrada diaria de 600 camiones de ayuda humanitaria.

La fuente palestina indicó que la delegación mantendrá consultas con representantes de otras facciones palestinas presentes en El Cairo.

La reunión de este domingo se produce un día después de que la misma delegación se encontrara el sábado con Nikolai Mladenov, el alto representante para Gaza de la Junta de Paz impulsada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, y con altos cargos del Gobierno y la Inteligencia egipcia.

En esos encuentros, Hamás reiteró que Israel debe cumplir íntegramente la primera fase del acuerdo, que incluye el cese de hostilidades, entrada de ayuda y repliegue parcial de tropas, antes de abordar cualquier discusión sobre fases posteriores, incluido el desarme.

Israel y Hamás firmaron en octubre de 2025 la primera fase del acuerdo de paz para Gaza impulsado por Trump, que contemplaba el cese de la ofensiva sobre la Franja, la liberación de rehenes israelíes en manos del grupo islamista y el repliegue de tropas israelíes del enclave.

La segunda fase recoge la retirada total de las fuerzas israelíes, el desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción de Gaza y la creación de un Gobierno de transición. EFE

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