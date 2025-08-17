Hamás termina conversaciones en El Cairo sin novedades pero abierta a un acuerdo en Gaza

2 minutos

El Cairo, 17 ago (EFE).- Una delegación del grupo islamista palestino Hamás terminó las conversaciones que mantuvo durante varios días en El Cairo con funcionarios de los servicios de inteligencia egipcios, sin anunciar novedades o avances, pero abiertos a «cualquier propuesta para una tregua en Gaza», informó este domingo a EFE una fuente palestina.

La delegación, encabezada por el jefe de Hamás en Gaza, Jalil al Haya, abandonó El Cairo en la noche del sábado, donde «enfatizó su apertura a cualquier iniciativa seria dirigida a poner fin a la agresión israelí», dijo el informante, que pidió permanecer en el anonimato.

Señaló que «están mostrando flexibilidad» al tratar con los esfuerzos egipcios encaminados a un alto el fuego.

«Las facciones palestinas están dispuestas a participar en cualquier propuesta presentada oficialmente», siempre que logren el cese de la agresión, el levantamiento del asedio impuesto a Gaza y que se garanticen los derechos legítimos derechos nacionales del pueblo palestino», aseveró.

Fuentes de seguridad egipcias han afirmado en los últimos días que los mediadores intentan alcanzar un «acuerdo global» que permita liberar a todos los rehenes en manos de Hamás a cambio de un número de presos palestinos en Israel.

Apuntaron que ese entendimiento integral fue elaborado con la ayuda de Turquía, e incluye la congelación de la actividad del ala militar de la formación islamista palestina y el envío de una fuerza árabe e internacional a Gaza hasta que se alcance un acuerdo sobre la futura administración del enclave.

Las conversaciones de Hamás en El Cairo fueron el primer contacto anunciado para una tregua en Gaza desde la última ronda de negociaciones indirectas que se celebró en Catar en julio entre representantes de Israel y Hamás, y que fueron suspendidas bajo acusaciones reciprocas de incumplimientos y cambios de postura.

No obstante, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, presiona para éstas conversaciones se reanuden en coordinación con los mediadores árabes, Catar y Egipto. EFE

