Hamás tilda de «flagrante violación» la destrucción de la sede de la UNRWA en Jerusalén

3 minutos

Jerusalén, 20 ene (EFE).- El grupo islamista Hamás calificó este martes de «flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales» la demolición israelí de la sede de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en Jerusalén Este, costado ocupado y anexionado ilegalmente por Israel.

«Refleja una arrogancia oficial sin precedentes y un desprecio deliberado hacia las Naciones Unidas, sus instituciones y la comunidad internacional», asevera Hamás en el texto, difundido en sus canales oficiales.

Los islamistas reclamaron a la comunidad internacional que tome «acción directa» para obligar a Israel a cesar sus ataques a la UNRWA, la agencia de la ONU creada -en principio de manera temporal- para proveer servicios a los refugiados palestinos hasta la creación de un Estado.

«Llamamos a que se permita a la UNRWA llevar a cabo su mandato tal y como le encomendaron las Naciones Unidas», continúa el comunicado. «Demandamos que no se permita a la ocupación (israelí) socavar su labor ni eliminar su presencia vital».

Según el relato de un portavoz de la UNRWA y de fuentes de la gobernación de Jerusalén, pasadas las 7:00 (5:00 GMT) de esta mañana, un contingente de soldados y policías irrumpieron en la sede en el barrio palestino de Sheij Yarrá, en el ocupado Jerusalén Este, y, tras expulsar a los guardias de seguridad, dieron paso a una excavadora que comenzó a demoler las instalaciones.

EFE atestiguó en el lugar el destrozo a algunas de las instalaciones de UNRWA y una gran presencia de fuerzas de seguridad israelíes, que acordonaron la zona e impidieron el acceso de la prensa al complejo.

Este asalto se produce después de que el pasado 14 de enero, fuerzas israelíes irrumpieran en un centro de salud de la UNRWA dentro de la Ciudad Vieja de Jerusalén Este y ordenaran su cierre. También está previsto que se corte el suministro de agua y electricidad a todas sus instalaciones, incluyendo los centros de salud y educación, en las próximas semanas.

«Esto es consecuencia directa de la legislación aprobada por el parlamento israelí en diciembre (de 2025), que reforzó las leyes anti-UNRWA adoptadas en 2024», denunció en X el jefe de la UNRWA, Philipe Lazzarini.

En enero de 2025, entraron en vigor dos leyes que convertían a la UNRWA en ilegal en territorio israelí y establecían una política ‘de no contacto’ con organizaciones gubernamentales y otras entidades israelíes; lo que en la práctica dificulta que siga operando también en Cisjordania y Gaza ocupadas.

El pasado 30 de diciembre, el Parlamento israelí (Knéset) aprobó una reforma de dicha ley en la que, en una decisión sin precedentes y que choca con el derecho internacional, despojaba a esta organización de su inmunidad -garantizada como entidad de la ONU- y decretaba la expropiación de sus locales en Jerusalén Este.EFE

