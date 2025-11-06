Hamás tilda de «terrorismo organizado» el acoso de un ministro radical israelí a beduinos

2 minutos

Jerusalén, 6 nov (EFE).- El grupo islamista Hamás acusó este jueves al ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, de protagonizar «terrorismo organizado» cuando, el miércoles, acudió a una comunidad beduina en el desierto sureño del Néguev para entregarles personalmente órdenes de demolición de sus hogares.

«Es una clara manifestación de terrorismo organizado y la arrogancia que practica el Gobierno de ocupación (israelí), patrocinador del extremismo y la opresión en todas sus formas», recoge un comunicado difundido por Hamás.

El grupo denunció el acoso del Gobierno israelí hacia las comunidades beduinas, a base de «chantaje» y «amenazas» para que pierdan sus hogares, en lo que constituye «un escalón más en la cadena de persecución sistemática y discriminación racial».

Los islamistas llamaron a la comunidad internacional a intervenir y detener estos planes de demolición y al propio pueblo palestino a solidarizarse con las comunidades beduinas del Néguev e intensificar las «acciones populares y legales» para frustrar los intentos de «desplazamiento forzado».

El desierto del Néguev, en el sur de Israel, alberga numerosas comunidades árabes beduinas. Muchas se vieron desplazadas a las puertas de la creación del Estado israelí en 1948 y terminaron en el sur de Cisjordania.

A pesar de que los beduinos del Néguev se encuentran en territorio ya considerado israelí, y no palestino como Cisjordania, sufren también el hostigamiento y las órdenes de demolición de sus viviendas por parte de las autoridades de Israel.

El miércoles, el ministro antiárabe Ben Gvir acudió a una de estas comunidades (que no identificó) a entregar personalmente a sus residentes las órdenes de demolición, difundiendo las imágenes en su propio canal de Telegram.

«¡Lo que es ilegal se destruye!», se lee en el título del vídeo, en el que Ben Gvir, que vive además en un asentamiento ilegal en Cisjordania, se encara con uno de los beduinos acompañado por miembros de su equipo de seguridad y policías.EFE

pbj/mt/rf