Hamás urge a la ‘Junta de Paz’ de Trump que obligue a Israel a cumplir con lo acordado

1 minuto

Jerusalén, 22 ene (EFE).- El grupo islamista Hamás urgió este jueves a la recién creada Junta de Paz del presidente de EE.UU., Donald Trump, que obligue a Israel a cumplir con el esquema de 20 puntos que precedió al acuerdo de alto el fuego.

«Hacemos un llamamiento a la ‘Junta de Paz’ para que asuma sus responsabilidades para poner fin a las violaciones de la ocupación y hacerle cumplir con sus obligaciones en virtud del acuerdo», dijo el grupo en un comunicado, en el que enumeró la entrada de ayuda y materiales de refugio, y el inicio de la reconstrucción.

Además, recordó que desde la entrada en vigor del actual alto el fuego, el pasado 10 de octubre, al menos 484 palestinos han muerto por fuego israelí y cerca de 1.300 han resultado heridos; en ataques casi diarios que ayer se cobraron la vida de once personas, entre ellas tres periodistas.

Hamás acusó también a los líderes participantes del Foro Económico Mundial Davos (Suiza) de «dirigir amenazas a la parte palestina, que mantiene su compromiso con lo acordado», en lugar de abordar los ataques israelíes, el cierre de cruces fronterizos con Gaza o la no retirada de las tropas israelíes del enclave palestino.

Jared Kushner, yerno de Trump, presentó este jueves en Davos la nueva fase del alto el fuego para Gaza y reiteró que sin la desmilitarización de Hamás no habrá reconstrucción.

Por su parte, Trump destacó la buena ubicación de la Franja de Gaza al borde del Mediterráneo y dijo: «miren esta hermosa propiedad. Lo que podría ser para tanta gente». EFE

pms/fpa