Hamás vota para elegir a nuevo líder sin lograr resultados y se aboca a una segunda ronda

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Jerusalén, 16 may (EFE).- El grupo islamista Hamás llevó a cabo una votación para elegir a su nuevo líder -tras el asesinato de sus cabecillas en 2024, estaba dirigido por un comité temporal de cinco miembros- sin obtener un resultado claro, por lo que tendrá que votar en una segunda ronda, anunció la organización este sábado.

«Hamás mantuvo unas elecciones para elegir al líder del movimiento. El resultado no quedó decidido en la primera ronda, por lo que se mantendrá una segunda en una fecha posterior, de acuerdo con las regulaciones y leyes del movimiento», recoge el comunicado del grupo islamista, difundido en sus canales oficiales.

Desde principios de año, distintos medios palestinos advertían que Hamás se preparaba para elegir a su nuevo líder y que el anuncio de su identidad se produciría durante el mes de Ramadán (entre febrero y marzo), si bien la organización no se ha pronunciado hasta este sábado.

Un comité temporal formado por cinco miembros dirigía la organización desde 2024, año en que Israel asesinó en Irán al líder político del movimiento, Ismail Haniyeh.

A Haniyeh le sustituyó en el cargo Yahya Sinwar, que ya lideraba a Hamás en Gaza, pero el Ejército le mató en la ciudad sureña de Rafah en una escaramuza dos meses después, quedando la organización en manos del comité temporal.

Según han recogido medios como el israelí Yedioth Ahronoth, los dos principales candidatos a liderar Hamás en la elección son Jalil al Haya, actual cabeza de la delegación negociadora del grupo islamista; y Jaled Meshal, quien ya lideró Hamás entre 2004 y 2017.

A principios de mayo, la cadena libanesa Al Akhbar informó que, dentro del proceso de elecciones internas del grupo islamista, Al Haya había sido designado como líder del movimiento en Gaza; Zaher Jabarin en Cisjordania y Meshal en el exterior; quedando pendiente el proceso para determinar quién encabezará el buró político de Hamás. EFE

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