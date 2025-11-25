Hamás y la Yihad Islámica Palestina devolverán esta tarde el cuerpo de un rehén en Gaza

1 minuto

Jerusalén, 25 nov (EFE).- Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, anunciaron este martes en un comunicado que devolverán junto a la Yihad Islámica Palestina el cadáver de un rehén en Gaza a las 16.00 hora local (14.00 GMT), uno de los tres cuerpos que quedan aún en la Franja palestina.

«Como parte del acuerdo de intercambio de prisioneros #TormentaDeAlAqsa, las Brigadas Al Quds (el brazo armado de la Yihad Islámica) y las Brigadas Al Qasam entregarán el cuerpo de un prisionero israelí encontrado en el centro de la Franja de Gaza a las 4 p.m.», recoge el comunicado.EFE

pbj/mt/jlp