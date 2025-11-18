Hamás y Yihad Islámica Palestina celebran el apuñalamiento en Cisjordania, con un muerto

Jerusalén, 18 nov (EFE).- Los grupos islamistas Hamás y Yihad Islámica Palestina celebraron en sendos comunicados este martes el atentado en el cruce de Gush Etzion, en el sur de Cisjordania, en el que dos palestinos apuñalaron mortalmente a un hombre e hirieron a otros tres.

«El heroico ataque con vehículo y arma blanca perpetrado cerca del asentamiento de Gush Etzion, al sur de Belén, es una respuesta a los intentos de agresión de la ocupación (israelí) por liquidar la causa palestina», aseguró Hamás en un texto en su canal de Telegram.

El grupo islamista, que en el comunicado no reivindica el ataque como propio, aseguró que este se debe a la «creciente agresión cometida por soldados y colonos de la ocupación (Israel) en Cisjordania y Jerusalén», a la luz de la ola de violencia en estos territorios palestinos en los últimos meses.

La Yihad Islámica Palestina calificó también como «heroica» la operación: «Responden a los crímenes implacables de las bandas de colonos y el Ejército de ocupación contra nuestro pueblo, y reafirman la determinación de nuestro pueblo de enfrentar las políticas de opresión y brutalidad por todos los medios a su alcance».

Tampoco esta organización revindicó directamente el atentado.

El ataque se produjo en la zona de Gush Etzion, un conjunto de asentamientos israelíes al sur de Belén, en territorio ocupado de Cisjordania, en la que residen ilegalmente más de 26.000 colonos.

Dos palestinos de 18 años trataron de atropellar y posteriormente apuñalar a israelíes, acabando con la vida de un hombre de unos 30 años e hiriendo a otras tres personas, una de ellas de gravedad.

El Ejército israelí abatió en el lugar a los autores del ataque.

El lunes por la noche, un grupo de colonos israelíes atacaron la aldea palestina de Jabaa, entre Belén y Gush Etzion, incendiando vehículos y amenazando a sus residentes.

La agresión se enmarca en la oleada de violencia colona en Cisjordania del último mes y medio, en la que el número de ataques ha alcanzado cifras de récord desde que existen registros en agencias de la ONU como OCHA o UNRWA. EFE

