Hamás y Yihad Islámica reivindican la explosión de un vehículo militar israelí en Tulkarem

3 minutos

Jerusalén, 11 sep (EFE).- Los grupos islamistas Hamás y Yihad Islámica Palestina reivindicaron este jueves la detonación de un explosivo contra un vehículo militar israelí en Tulkarem, en el norte de Cisjordania ocupada, según los comunicados emitidos por ambas organizaciones.

«Nuestros luchadores, junto a los héroes de nuestro pueblo, fueron capaces de detonar un dispositivo explosivo Shujaa 1 preparado previamente en un vehículo militar Namer exactamente a la 1.20 PM (las 10.20 GMT)» junto a un punto de control del Ejército israelí, dijo la Yihad Islámica Palestina en un comunicado.

Hamás, por su parte, atribuyó la explosión del vehículo a una operación conjunta de su brazo armado, las Brigadas Al Qasam, junto a la Yihad Islámica en los alrededores del puesto de control militar de Nitzanei Oz, en la frontera noroeste de Cisjordania con el territorio israelí.

En otro comunicado, uno de los miembros del buró político de Hamás, Abdul Rahman Shadid, calificó de «heroico» el ataque y aseguró que representa una prueba del «fracaso de la campaña que la ocupación (israelí) ha llevado a cabo en las ciudades y campamentos de refugiados del norte de Cisjordania».

Según el Ejército israelí, «un vehículo militar se vio afectado como resultado de la detonación de un dispositivo explosivo junto a la valla de seguridad» y sus tropas han rodeado la ciudad de Tulkarem como parte de la operación de búsqueda de los autores del ataque.

La agencia oficial palestina Wafa informó de que las tropas israelíes impusieron un «asedio estricto» a Tulkarem, cerrando la puerta del puente de Jabara, en la entrada sur, y bloqueando el puesto de control militar de Anab, al este, impidiendo el paso de vehículos.

Wafa añadió que las fuerzas israelíes «dispararon munición real contra residentes y automóviles», lo que dejó varios heridos, y que además «negaron» el acceso de ambulancias al área.

Desde enero, Israel mantiene una operación militar en el norte de Cisjordania que se concentra especialmente en los campamentos de refugiados de Yenín y los dos adyacentes a la ciudad de Tulkarem (Nur Shams y el también llamado campamento de Tulkarem).

Al menos 63 palestinos han muerto en las regiones de Yenín y Tulkarem desde que Israel lanzó la operación, primero en el campamento de Yenín y que posteriormente se extendió a otras regiones del norte, según los datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Contando también las gobernaciones de Tubas y Nablus, que se han visto afectadas a lo largo del año por la macroredada israelí, los muertos ascienden a, al menos, 118.

En todo 2025, unos 189 palestinos han muerto por fuego israelí en Cisjordania, de los cuales al menos 39 eran menores de edad, según OCHA. EFE

pbj/mt/fpa