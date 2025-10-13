Hamás ya ha entregado a la Cruz Roja los primeros dos cadáveres de rehenes israelíes

Jerusalén, 13 oct (EFE).- El grupo islamista Hamás entregó este lunes a la Cruz Roja en el sur de Gaza los primeros dos cadáveres de rehenes israelíes de los cuatro previstos para hoy, sin detallar sus identidades, anunció el Ejército de Israel en un comunicado.

«Tras esto, se producirá la entrega de otros dos ataúdes de rehenes fallecidos. Se requiere a Hamás que cumpla el acuerdo y tome las medidas necesarias para el retorno de todos los rehenes fallecidos», recoge el comunicado castrense.

Previamente, Hamás anunció que entregaría a la organización este lunes los cuerpos de Guy Illouz, de 26 años; Bipin Joshi, de 24; Yossi Sharabi, de 53; y Daniel Peretz, de 22 años.

Aunque en Gaza hay un total de 28 cadáveres de cautivos (uno de ellos, el de Hadar Goldin, retenido por Hamás desde 2014), las autoridades israelíes ya estaban al tanto de que el grupo islamista no ha logrado recuperar todos los cuerpos.

Por ello, ya en las negociaciones del actual alto el fuego las partes acordaron que una entidad internacional participaría en la búsqueda de los cadáveres que Hamás no entregue este lunes.

Según explicó en la noche del domingo un oficial del Ejército israelí, los cadáveres serán entregados a la Cruz Roja, que a su vez los transportará para ponerlos a disposición de las fuerzas armadas.

Dentro de Gaza se celebrará una pequeña ceremonia religiosa por los fallecidos, cuyos ataúdes serán llevados entonces fuera del enclave, envueltos en banderas israelíes.

Finalmente serán trasladados al Instituto de Medicina Forense Abu Kabir de Yaffa (sur de Tel Aviv), donde se procederá a la identificación de los cadáveres y se tratará de determinar las condiciones en las que murieron.

El centro apuntó ayer que, en los casos más complejos, es posible que su identificación lleve más de 24 horas.EFE

