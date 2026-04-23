Hambre en Gaza y justicia a mujeres indígenas en Guatemala, finalistas World Press Photo

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Ámsterdam, 23 abr (EFE).- Una fotografía de civiles sobre un camión de ayuda humanitaria en una Gaza devastada y golpeada por la escasez de alimentos y otra de mujeres indígenas maya achí en Guatemala tras la condena de exparamilitares por violación y crímenes de lesa humanidad, son las dos imágenes finalistas este jueves del World Press Photo.

Las fotografías fueron capturadas por el fotoperiodista palestino Saber Nuraldin (EPA Images) en Gaza, y por el estadounidense Victor J. Blue (‘The New York Times Magazine’) en Guatemala. EFE

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