Hamilton, contra “el secretismo” de las decisiones de la FIA tras su sanción en México

São Paulo, 6 nov (EFE).- El piloto Lewis Hamilton, de Ferrari, confesó este jueves su confusión ante la penalización de diez segundos que le fue impuesta en el GP de México, y afirmó que es necesario abordar “el secretismo con el que se toman las decisiones tras bastidores” en la F1.

El británico fue consultado durante una rueda de prensa en Interlagos sobre si había recibido alguna explicación de la FIA por la penalización que le restó segundos y lo ubicó en octavo lugar en el Gran Premio, por detrás de George Russell.

Hamilton, que en 2008 decidió su título mundial en el GP de São Paulo, afirmó que hay un problema de “transparencia” y “responsabilidad” en la toma de decisiones entre bastidores por parte de la F1 y que eso es algo que “definitivamente hay que abordar”.

“No sé si son conscientes de que sus decisiones, en última instancia, determinan las carreras profesionales. Se pueden decidir los resultados de los campeonatos, como se ha visto en el pasado. Así que, sí, estoy seguro de que hay que trabajar en eso”, expresó.

Ahora, con solo cuatro fechas restantes en el calendario, Hamilton ocupa la sexta posición en el campeonato de pilotos con un total de 146 puntos, mientras que su compañero Charles Leclerc lo supera con 210 puntos, en el quinto puesto de la tabla.

Sin embargo, el piloto de 40 años se mostró confiado de sumar puntos en este circuito, en la primera vez que lo hará con un overol rojo.

“Espero que podamos llevar el coche al límite y conseguir un buen resultado y, con el buen tiempo que suele hacer en Brasil, quizá podamos tener un buen fin de semana”, expresó Hamilton que, al igual que Ayrton Senna, es destacado por su habilidad para pilotar en pistas mojadas. EFE

