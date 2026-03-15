Haquín dice que era importante que Bolivia se despidiera de los hinchas con un triunfo

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Santa Cruz (Bolivia), 15 mar (EFE).- El capitán de la selección de Bolivia, Luis Haquín, destacó la victoria de la Verde por 3-0 ante Trinidad y Tobago, que da al equipo la confianza necesaria para afrontar en unos días la repesca mundialista ante Surinam.

«Creo que lo importante es que el grupo ganó, el grupo ganó confianza. Es importante despedirse de nuestra gente con una victoria», aseguró.

Haquín abrió la ruta de la victoria boliviana en el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera ante los caribeños, en el último partido de preparación antes de participar en el torneo clasificatorio de la Copa del Mundo de la FIFA, que se jugará en Monterrey, México.

«La virtud de este grupo es que sueña y está convencido de lo que quiere. Lo más importante es que estamos todos unidos y que nuestro principal objetivo, estoy seguro, se va a cumplir, y tenemos una de las claves, que es el grupo», mencionó el defensor.

El capitán de la Verde dijo que, «de ser necesario», los jugadores derramarán «sangre» en el partido de repesca.

El 26 de marzo la Verde jugará la repesca mundialista con Surinam en Monterrey y el ganador de ese encuentro deberá enfrentarse cinco días después con Irak, en un partido que definirá el pase a la próxima Copa del Mundo. EFE

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