Suiza gastará menos en lucha contra la pobreza 18 de abril de 2018 - 16:38 El Gobierno suizo hizo una evaluación positiva del programa nacional contra la pobreza, pero decidió asignarle un monto sustancialmente inferior durante los próximos cinco años. Actualmente, 615 000 personas viven en situación de pobreza en Suiza, lo que corresponde al 7,5% de la población residente permanente, indicó el Consejo Federal (Gobierno) en un comunicado emitido este miércoles. De ese total, 108 000 son niños. En comparación con años anteriores, la tasa de pobreza es estable, informó el Gobierno, pero agregó que hay una ligera tendencia al alza. En los últimos cinco años, el Gobierno federal -junto con cantones, ciudades, comunas y organizaciones no gubernamentales- ha implementado un programa para prevenir y combatir la pobreza en el país. Gastó un total de 9 millones de francos para ese propósito entre 2014 y 2018. Recortes sustanciales En su informe sobre el programa, el Consejo Federal concluyó que ha demostrado ser exitoso y renovó su compromiso de luchar contra la pobreza. Sin embargo, los 2,5 millones que prometió para los próximos cinco años, representan menos de un tercio del monto proporcionado durante los cuatro años anteriores. El Gobierno anunció que tampoco introducirá un sistema de monitoreo de la pobreza. Ya la Oficina Federal de Estadísticas lleva a cabo estudios sobre el desarrollo de la pobreza en el país, anotó el Consejo Federal.