Harris, nuevo ministro irlandés de Finanzas tras la marcha de Donohoe al Banco Mundial

Dublín, 18 nov (EFE).- El viceprimer ministro irlandés, Simon Harris, asumirá la cartera de Finanzas tras la salida de Paschal Donohoe, quien comunicó este martes que abandona este cargo y el de presidente del Eurogrupo para convertirse en director gerente del Banco Mundial.

Harris, líder del democristiano partido Fine Gael, también era hasta hoy titular de Asuntos Exteriores y de Defensa, cuyos ministerios pasan a manos de su correligionaria Helen McEntee, la primera mujer de este país al frente de las Fuerzas Armadas.

El ‘número dos’ del Ejecutivo de Dublín, de coalición con la formación centrista Fianna Fáil, anunció hoy otros recambios en diferentes carteras, tras conocerse la marcha de Donohoe al Banco Mundial, donde ocupará el segundo puesto más importante, solo por detrás de su presidente, Ajay Banga.

Harris reconoció ante el Dáil (cámara baja) que el anuncio ha generado hoy sorpresa, aunque reiteró que no supondrá una interrupción en la actuación del Gobierno, en el poder desde enero de 2025.

«No habrá pausa en el ímpetu que debemos demostrar en la gestión del Gobierno. Siempre hay más por hacer», subrayó el viceprimer ministro.

Por su parte, el primer ministro, el centrista Micheál Martin, celebró el prestigio internacional de Irlanda y lo atribuyó a las «incontables horas invertidas en establecer relaciones».

El mandatario irlandés expresó a Donohoe su «agradecimiento, respeto y reconocimiento», y añadió que representará a Irlanda con «distinción» en el mayor banco de desarrollo del mundo.

Donohoe, de 51 años, ya dirigió la cartera de Finanzas en la República de Irlanda entre 2017 y 2022, antes de volver a ese ministerio en enero de 2025.

El político conservador sustituyó en 2020 a Mario Centeno como presidente del Eurogrupo y fue reelegido en 2022 para seguir representando a los ministros de finanzas de la moneda única en la Unión Europea. EFE

