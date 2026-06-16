Harris dice que el Gobierno Trump es el más corrupto e incompetente de la historia de EEUU

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Viena, 16 jun (EFE).- La exvicepresidenta demócrata Kamala Harris ha calificado este martes en Viena al Gobierno de Donald Trump como el «más despiadado, corrupto e incompetente que Estados Unidos ha experimentado», y pronosticó una victoria de su partido en las elecciones de medio mandato del próximo noviembre.

En su primer viaje al extranjero desde que perdió las elecciones de 2024 contra Trump, la política dijo que ya antes de las elecciones previó «todo lo que iba a pasar con este Gobierno», incluido que el actual presidente usaría el Departamento de Justicia para atacar a rivales políticos.

«Y por ese motivo, no tengo duda de que ganaremos las elecciones de mitad de mandato» que se celebran en noviembre de este año, afirmó Harris, que participa en la Austrian World Summit (AWS), una conferencia medioambiental que el actor y exgobernador republicano de California Arnold Schwarzenegger celebra desde hace diez años en la capital austríaca. EFE

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