Harry Kane supera a Gary Lineker como máximo goleador inglés en los Mundiales

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East Rutherford, 27 jun (EFE).- El delantero inglés Harry Kane superó este sábado a Gary Lineker como máximo goleador de la historia de Inglaterra en los Mundiales tras anotar el 2-0 ante Panamá y lograr el gol número 11 en su cuenta particular en Copas del Mundo.

Kane, de 32 años, anotó el 2-0 definitivo ante Panamá en la sede de Nueva York/Nueva Jersey en la victoria que colocó a Inglaterra como primera del grupo L.

El capitán de la selección inglesa y delantero del Bayern de Múnich logró marcar seis goles en Rusia 2018 -lo que valió para ser Bota de Oro del torneo-, dos en Catar 2022 y lleva tres en este Mundial (dos ante Croacia y uno ante Panamá).

La víctima predilecta de Harry Kane es Panamá, selección a la que ha marcado 4 de los 11 goles. En 2018 marcó un hat-trick ante el conjunto canalero.

Lineker marcó seis goles en México 1986 y otros cuatro en Italia 1990. Mantenía el récord de más anotaciones inglesas en Copas del Mundo desde hace 36 años.

En la tabla de máximos goleadores de los Mundiales, Kane empata con el húngaro Sandor Kocsis y el alemán Jürgen Klinsmann, los tres con 11.

Por delante quedan Pelé (12), Just Fontaine (13), Gerd Müller (14), Ronaldo Nazário (15), Miroslav Klose y Kylian Mbappé (16) y Leo Messi (18). EFE

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(foto)