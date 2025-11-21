Harry Lloyd dará vida al productor George Martin en las películas de The Beatles

Los Ángeles (EE.UU.), 21 nov (EFE).- El actor británico Harry Lloyd, conocido por su papel como Viserys Targaryen de la serie ‘Juego de tronos’, interpretará al productor George Martin en las películas biográficas del grupo The Beatles, de Sam Mendes.

De acuerdo con el medio especializado Variety, el hijo del productor, Giles Martin, confirmó la participación de Lloyd en la saga de cuatro entregas en una entrevista pregrabada que se transmitirá este viernes.

Lloyd se suma a un elenco confirmado que contempla artistas como Paul Mescal en el papel de Paul McCartney, Harrison Dickinson como John Lennon, Barry Keoghan como Ringo Starr y Joseph Quinn como George Harrison.

Martin era conocido como uno de los ‘quintos Beatles’, un título que se ha atribuido a distintas figuras cercanas al grupo. En su caso, por ser el productor que trabajó en la mayor parte de su obra y uno de los responsables de definir su sonido distintivo.

El proyecto de Sony Pictures, cuyo título oficial es ‘The Beatles – A Four-Film Cinematic Event’, actualmente se encuentra en producción y se espera que continúe hasta finales de 2026. Además, la productora tiene previsto el estreno simultáneo de las cuatro películas para 2028.

Este es el primer largometraje narrativo que obtiene los derechos musicales del extenso catálogo de éxitos de The Beatles, que abarca desde ‘Strawberry Fields’ a ‘Let It Be’ o ‘I Am the Walrus’ y ‘Yellow Submarine’, entre otros. EFE

