Hasina confirma que volverá a Bangladés antes de que acabe el año sin miedo a la justicia

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Nueva Delhi, 10 jul (EFE).- El portavoz de la ex primera ministra de Bangladés Sheikh Hasina confirmó este viernes a EFE que la que un día fue mandataria regresará a su país antes de que acabe este año sin miedo a entregarse a la justicia, donde enfrenta una condena de muerte por crímenes de lesa humanidad.

El portavoz oficial de la exmandataria, Mozammel Ali, declaró a EFE que, aunque Hasina planea su regreso antes del 31 de diciembre, «todavía no ha especificado ninguna fecha en particular», pero lo hará «a su debido tiempo».

La ex primera ministra enfrenta una condena de muerte por crímenes de lesa humanidad por la represión de las protestas que derrocaron a su Gobierno en 2024 con miles de fallecidos. Pese a ello, «no le preocupa, porque, obviamente, el Gobierno de Bangladés la ha condenado en un juicio farsa, imponiéndole la pena capital», señaló Ali.

En este sentido, Ali transmitió las palabras exactas de la exmandataria para reafirmar su postura: «Pase lo que pase, me gustaría volver a mi país y deseo ayudar a mis compatriotas. Y si voy, si me detienen, que me detengan».

Su equipo confirmó no haber entablado ningún contacto previo con las actuales autoridades de Daca.

Hasina, que gobernó Bangladés durante 15 años, fue condenada a la pena capital el pasado 17 de noviembre por el Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladés, un tribunal doméstico, junto a varios de sus ministros.

La líder de la Liga Awami ha denunciado reiteradamente que la sentencia responde a un proceso «ilegal, inconstitucional y motivado políticamente» con el fin de descabezar a su formación.

La justicia de Bangladés la condenó por su papel de responsabilidad en la represión de las protestas estudiantiles que en agosto de 2024 dejaron más de 1.400 muertos, según datos de Naciones Unidas, algo sobre lo que Hasina se ha desmarcado.

«Nunca he matado y nunca ordené matar a nadie. Fue una situación frenética y febril, pero caracterizar lo sucedido como un intento de los líderes del país de atacar a su propio pueblo es totalmente erróneo», dijo Hasina en una entrevista anterior con EFE.

El portavoz evitó comentar si la India, donde permanece exiliada desde su caída en paradero desconocido, está presionando para forzar la salida de Hasina.

En abril, el Gobierno de la India ya manifestó que examinaba la solicitud de extradición de Bangladés y que buscaba «colaborar de manera constructiva con el nuevo Gobierno» de Tarique Rahman, elegido en las elecciones del pasado febrero. EFE

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