Hasta 110 excombatientes rusos en Ucrania son candidatos para las próximas legislativas

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Moscú, 5 ago (EFE).- Hasta 110 excombatientes rusos en la guerra de Ucrania forman parte de los candidatos incluidos en las listas de partidos para las elecciones legislativas rusas del próximo septiembre, comunicó este miércoles la presidenta de la Comisión Electoral Central, Ela Pamfílova.

«Actualmente contamos con 110 candidatos en nuestras listas federales. Son participantes y veteranos de la Operación Militar Especial», anunció la funcionaria en una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, emitida por la televisión estatal.

Rusia Unida, considerado no oficialmente como el partido de Putin, es el partido que mayor número de excombatientes, un total de 52, incluidos en su listado para las elecciones para la Duma o cámara de diputados (baja) que tendrán lugar el 20 de septiembre.

El partido Ródina incluye 12 excombatientes, el Partido Liberal Democrático Ruso, 11, al igual que Rusia Justa. El Partido Comunista presenta nueve, mientras que el Partido de los Pensionistas incluye a siete.

Otros tres se inscribieron por el partido Comunistas de Rusia, tres por Los Verdes y dos por Gente Nueva.

Ni Yábloko, el único partido opositor a la guerra, ni el Partido Democracia Directa incluyen excombatientes en sus listas, especificó Pamfílova.

En las últimas semanas las autoridades rusas reprimieron activamente al único partido opositor existente y abrieron causas penales y administrativas contra decenas de miembros de Yábloko.

El partido, que se opone abiertamente a la guerra con el país vecino, ya ha visto denegada su inscripción en tres regiones donde presentó candidatos, entre ellas San Petersburgo, la segunda ciudad más grande del país. Los funcionarios de la Comisión Electoral alegan defectos de forma en la presentación del registro, aunque Yábloko denuncia motivaciones políticas.

El 10 de julio fue declarado como «agente extranjero» el opositor ruso y excandidato presidencial Borís Nadezhdin, a quien se le imposibilitó así la actividad política antes de que pudiera registrar su partido para las elecciones de septiembre.

Putin, que figura en la propaganda del partido del Kremlin (Rusia Unida) por primera vez desde 2007, dio a mediados de mes el pistoletazo de salida a la campaña oficialista con el lema ‘Todo por la Victoria’.

Mientras tanto, Rusia Unida sufre uno de sus peores momentos. Está por debajo del 30 % en los sondeos, según fuentes independientes, debido a la mala situación económica, la creciente represión en el país y las consecuencias de la guerra de Ucrania, que este año aumentó sus ataques con drones, causando una grave crisis de déficit de combustible en todo el país. EFE

mos/mra