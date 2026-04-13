Hasta 6 candidatos con opción de disputar Presidencia de Perú con Fujimori, dice experta

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Lima, 12 abr (EFE).- Hasta seis de los 35 candidatos a la Presidencia de Perú en las elecciones de este domingo tienen la opción de acompañar a la derechista Keiko Fujimori en la disputa de la jefatura de Estado en la segunda vuelta del próximo 7 de junio, afirmó la jefa de la encuestadora privada Datum, Urpi Torrado.

El sondeo a boca de urna difundido por Datum, realizado a 44.596 personas con un margen de error del 3 %, señaló al término de los comicios generales de este domingo que Fujimori obtuvo el 16,5 % de los votos, seguida por el ultraconservador Rafael López Aliaga, con el 12,8 %.

Tras ellos, mencionó al centroderechista Jorge Nieto, con el 11,6 %; al derechista Ricardo Belmont, con el 10,5 %; al izquierdista Roberto Sánchez, con el 10 %; al también izquierdista Alfonso López Chau con 8,6 %; y al derechista Carlos Álvarez, con un 7,1 %.

Torrado remarcó a la cadena local América Televisión que el margen de error estadístico del 3 % indica que Fujimori tiene prácticamente asegurado el pase a la segunda vuelta en primer lugar, mientras que cualquiera de los otros seis candidatos que la siguen también «puede pasar» a esa instancia.

«La diferencia esta muy ajustada, Keiko es la única candidata que tiene más de tres puntos», remarcó.

Precisó que el trabajo de Datum también incluyó encuestas a votantes de las zonas rurales de todo el país y pidió esperar a conocer el avance del trabajo del conteo rápido sobre las actas de votación que también están haciendo.

La especialista informó, sin embargo, que sus representantes están teniendo dificultades para obtener la información oficial sobre las actas de escrutinio, por disposición de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Agregó que los miembros de la ONPE «los está sacando» de los centros de votación y recordó que «el conteo de votos es un acto público» y las encuestadoras están cumpliendo «su rol».

Otro sondeo a boca de urna, realizado por la empresa privada Ipsos con una muestra de 18.144 encuestados y un margen de error del 3 %, señaló que Fujimori recibió el 16,6% de los sufragios, aunque esta vez seguida por el izquierdista Roberto Sánchez, con el 12,1 %.

Tras ellos aparecen Belmont, el 11,8 %; López Aliaga, con el 11 %; y Nieto, con el 10,7 %.

El jefe de Ipsos Perú, Alfredo Torres, alertó al canal Latina que podía presentarse un sesgo en el resultado de la encuesta a boca a urna a favor de los candidatos que no eran los favoritos en Lima debido al número de electores que no llegaron a votar en la capital.

La jornada estuvo marcada por problemas en la distribución del material electoral en varios distritos de Lima, que provocó retrasos en el inicio del sufragio e incluso el impedimento de votación en 211 mesas en la capital, que ha dejado sin ejercer su derecho a 63.300 personas.

Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas. EFE

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