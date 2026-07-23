Hasta el 71 % del territorio de Cuba se verá afectado por los apagones de este jueves

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La Habana, 23 jul (EFE).- Hasta el 71 % del territorio cubano se verá afectado de forma simultánea por los apagones previstos este jueves en la isla durante el momento de mayor demanda energética (tarde-noche), según datos cotejados por EFE.

La isla se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024 por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por Estado Unidos, una medida calificada por Naciones Unidas como contraria al derecho internacional.

En este contexto, la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE) prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada una capacidad de generación de tan solo 970 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW.

La afectación estimada (lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados) será de 2.260 MW.

Además, este jueves, 11 de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas. Según el informe de la UNE, siete de esas unidades están averiadas y las restantes cuatro, en trabajos de mantenimiento.

Esta fuente es responsable del 40 % del mix energético cubano y se nutre de crudo nacional, pero la obsolescencia de las termoeléctricas, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas, ocasiona que la mayor parte de esas unidades de generación sufran frecuentes roturas.

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por las sanciones del Gobierno estadounidense, acciones calificadas por las autoridades cubanas como de «asfixia energética».

El 20 % restante del mix energético de Cuba se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con apoyo chino.

Expertos independientes consideran que el saneamiento completo del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) precisaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, cifras fuera de las posibilidades de Cuba debido a la grave crisis económica de los últimos seis años.

La crisis energética en Cuba ha paralizado casi totalmente la economía estatal, que se estima que se contraerá al menos un 6,5 % este 2026, tras una caída acumulada de más del 15 % en los cinco años previos. EFE

cdg/mra