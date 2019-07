Derechos de autor

Reforma de retiro: un año más de trabajo para la mujer 04 de julio de 2019 - 11:01 El Gobierno suizo tiene previsto aumentar progresivamente la edad de jubilación de las mujeres hasta los 65 años, al tiempo que ofrece incentivos para que todas las personas trabajen más tiempo. Las medidas de ahorro de 2 800 millones de francos irían acompañadas de un aumento de los impuestos sobre las ventas y de pagos adicionales de pensiones en caso de dificultades económicas. El ministro suizo del Interior, Alain Berset, presentó el miércoles una nueva propuesta para rescatar el debilitado sistema estatal de pensiones. Dos planes anteriores fueron rechazados por los votantes suizos en los últimos años. Un aspecto central de la reforma es pedir a las mujeres que trabajen un año más, es decir, que se jubilen a los 65 años en lugar de a los 64. El aumento vendría en etapas de tres meses por año, siempre y cuando el plan pase el escrutinio parlamentario y de los votantes. Para que el cambio sea más digerible, el Gobierno propone aumentar el impuesto sobre el valor añadido hasta un 0,7% y destinar 700 millones de francos a un fondo de ayuda durante nueve años. La edad de jubilación de referencia, que debe armonizar la de los hombres y las mujeres en 65 años, tendría cierta flexibilidad. Se ofrecerán incentivos financieros tanto a hombres como a mujeres para que sigan trabajando hasta los 70 años. Los trabajadores también pueden optar por cobrar su pensión estatal anticipadamente y jubilarse a los 62. En mayo, los votantes aprobaron los planes del Gobierno para reformar el sistema de impuestos a las sociedades. Ese paquete incluye una inyección anual de 2 000 millones de francos a la pensión estatal. Sin embargo, aún hay un déficit de 2 800 millones de francos que las nuevas propuestas prevén cubrir para 2030.