Hasta un 62 % de Cuba quedará este miércoles a la vez en apagón por la crisis energética

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La Habana, 27 may (EFE).- Cuba tendrá este miércoles otra jornada de prolongados apagones por toda la isla y la estatal Unión Eléctrica (UNE) estima que el mayor corte del suministro apagará simultáneamente al 62 % del país.

El país caribeño vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de Estados Unidos, que la ONU ha calificado de contrario al derecho internacional. La situación actual es «crítica», según el Gobierno cubano, con apagones en La Habana que superan las 22 horas diarias y de hasta dos días consecutivos en el resto del país.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario de mayor demanda una capacidad de generación de 1.255 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.945 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.975 MW.

La falta de combustible derivada del bloqueo petrolero estadounidense hace que los motores de generación -que usan diésel y fueloil- estén completamente parados, cuando esa fuente es responsable del 40 % de la generación.

Pero los problemas estructurales de las termoeléctricas -que son responsables de otro 40 % de la generación y usan crudo nacional- se deben principalmente a la obsolescencia, pues tienen décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones.

De hecho, este lunes siete de las 16 unidades de generación termoeléctricas no están operativas por averías o mantenimientos, entre ellas la central Antonio Guiteras, la mayor unidad del país, que acumula tres fallos con sus respectivas salidas del sistema en apenas unas semanas.

El 20 % restante del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

Cuba precisa unos 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que 40.000 provienen de su producción nacional. Diversos estudios independientes estiman que harían falta entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema energético cubano.

La situación energética ha agravado la crisis económica y social que arrastra la isla desde hace seis años y que ha provocado una contracción de más del 15 % del producto interno bruto (PIB) entre 2020 y 2025. Los pronósticos apuntan a que la economía podría caer entre un 6,5 y un 15 % este ejercicio.

Los apagones son además el principal motivo de descontento social -junto a la escasez de alimentos- y el detonante de las recientes protestas -focalizadas y pacíficas- de las últimas semanas, principalmente en La Habana. EFE

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