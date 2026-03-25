Hasta un 63% de Cuba estará este miércoles a la vez sin corriente por la crisis energética

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La Habana, 25 mar (EFE). – Cuba tendrá prolongados apagones en todo su territorio este miércoles, cortes que dejarán hasta un 63 % de la isla sin corriente de forma simultánea durante el momento de mayor demanda energética, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) cotejados por EFE.

El país caribeño vive desde mediados de 2024 una grave crisis que se profundizó con el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU. desde enero. Las medidas del país norteamericano han sido calificadas por las Naciones Unidas como “acciones que vulneran los derechos humanos”.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.145 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.000 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- llegará a los 1.855 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- será de 1.885 MW, informó la UNE.

En esta jornada, nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento.

Los problemas en esta fuente -responsable del 40 % del mix- no están ligados al bloqueo petrolero, porque estas infraestructuras emplean crudo nacional. Las centrales termoeléctricas no operan al máximo de su capacidad y sufren frecuentes averías porque están obsoletas y no han sido mantenidas adecuadamente.

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por las sanciones de EE.UU., según ha explicado el Gobierno cubano.

Un informe del centro de investigación estadounidense Cuba Study Group (CSG) publicado este martes señala que el Sistema Energético Nacional (SEN) precisa al menos 6.612 millones de dólares (5.705 millones de euros) solamente para sanear su capacidad de generación eléctrica.

El estudio argumenta que «la recuperación técnica» del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) «depende de condiciones institucionales y económicas que permitan inversiones sostenidas y fiabilidad operativa» y, en términos general, una «transformación económica».

Cuba registró en la última semana dos apagones nacionales, y en total la isla ha sufrido siete cortes generales de este tipo en apenas año y medio.

La situación es crítica en el país caribeño desde hace unos meses, que reporta diariamente cortes en La Habana de unas 15 horas cada jornada y en algunas regiones se han alcanzado los dos días seguidos sin servicio.

Los apagones lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años, desde el estallido social del 11 de julio de 2021 a las registradas en los últimos días en La Habana y Morón (centro). EFE

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