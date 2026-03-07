Hasta un 63 % de Cuba quedará este sábado a la vez sin corriente por la crisis energética

La Habana, 7 mar (EFE).- Cuba tendrá prolongados cortes eléctricos en todo el país este sábado, apagones que desconectarán a la vez hasta el 63 % de la isla en el momento de mayor demanda energética, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, pero el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU desde enero ha elevado los apagones, paralizando casi por completo la economía y disparando el malestar social.

Desde que Cuba empezó en 2022 a difundir regularmente estadísticas energéticas, el mayor apagón programado se había registró este viernes (68 %), seguido por la tasa de este lunes (64 %).

Además este miércoles pasado la isla sufrió un apagón masivo imprevisto que dejó sin corriente a unos seis millones de personas, incluida La Habana, debido a una avería en una central termoeléctrica clave del oeste del país.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.156 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.050 MW.

El déficit, la diferencia entre oferta y demanda, será de 1.894 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.924 MW.

Actualmente, nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (cuando esta fuente es responsable del 40 % del mix energético).

Estas afectaciones no están ligadas al bloqueo petrolero de EE.UU. (porque emplean en su mayoría petróleo nacional), sino a las condiciones en que operan estas obsoletas infraestructuras, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones.

De otro 40 % del mix era responsable la llamada generación distribuida (motores de diésel y fueloil), que el Gobierno indicó que lleva desde enero completamente parada por la falta de combustible.

Expertos independientes indican que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector. El Gobierno cubano destaca al impacto de las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de “asfixia energética”.

Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Los apagones lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años. EFE

