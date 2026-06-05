Hatton “no lo habría creído” si le dicen que llegaría con 2 golpes de ventaja al ecuador

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Cádiz (España), 5 jun (EFE).- El golfista inglés Tyrrell Hatton, líder del LIV Golf Andalucía tras la disputa este viernes de la segunda jornada en el gaditano Real Club Valderrama (-6), admitió que si el miércoles le hubieran dicho que llegaría con una ventaja de dos golpes al fin de semana, en el ecuador del torneo, no lo habría creído.

El británico, de 34 años, atribuyó parte de su rendimiento a los «ajustes» realizados antes de competir y manifestó a los periodistas que una buena sesión de calentamiento le permitió «simplificar» algunos aspectos de su juego y afrontar con «mejores sensaciones» esta segunda vuelta en el Club Valderrama de la urbanización de Sotogrande, en San Roque (Cádiz).

Hatton señaló que esos cambios le ayudaron a salir al campo con «mayor confianza» y a mantener una línea de juego consistente durante la jornada, en la que ya pudo jugar con esas «sensaciones» desde los primeros hoyos.

El líder provisional del torneo, novena cita de este circuito, precisó que conectó algunos golpes «realmente buenos», un aspecto que, para él, resultó «determinante» para mantenerse al frente de la clasificación.

Con dos jornadas todavía por disputarse, Hatton partirá este sábado desde la primera posición en busca del triunfo en Sotogrande con una ventaja de dos golpes sobre el belga Thomas Detry, que es segundo (-4); y de tres sobre un cuarteto formado por el zimbabuense Scott Vincent, el estadounidense Talor Gooch, el español Sergio García y el australiano Cameron Smith, éstos con -3. EFE

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