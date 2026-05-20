Hay más autocracias en el mundo, pero crece la resistencia democrática, según informe

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Madrid, 20 may (EFE).- «La democracia sigue perdiendo terreno en todo el mundo», con más de la mitad de los países con gobiernos autocráticos, aunque casos como el de Polonia o Brasil muestran que también crece la «resistencia democrática» que provoca cambios, según el Índice de Transformación BTI.

El informe, elaborado por la Fundación Bertelsmann y presentado este miércoles en Madrid, refleja que 77 de 137 países analizados están gobernados de manera autocrática, lo que «muy pocas veces significa que estén mejor gobernados» y son más susceptibles a la corrupción y a la falta de eficacia.

Además, «52 de las 77 autocracias califican como regímenes de línea dura en los que se violan sistemáticamente los derechos fundamentales; la cifra más alta registrada desde que se lanzó el índice por primera vez en 2006».

En ese sentido, el informe señala el ejemplo de países como El Salvador o Turquía, que «demuestran que la promesa repetidamente pregonada de la eficiencia autoritaria rara vez se cumple», pues «la corrupción no se combate de manera suficiente en más de 100 países, de los cuales dos tercios son autocracias».

Las tendencias autocráticas crecen también en los gobiernos democráticos, impulsados por las crisis globales y por el auge de figuras autoritarias.

«Muchos gobiernos elegidos democráticamente han erosionado las instituciones democráticas centrales con el fin de asegurar su permanencia en el poder. Este abuso de poder allana el camino hacia la autocracia», afirmó Sabine Donner, experta en democracia de la Fundación Bertelsmann.

La «resistencia democrática»

En este contexto, «la resistencia civil contra las tendencias autoritarias y la erosión democrática sigue siendo notablemente activa» e incluso ha forzado cambios en algunos países.

En Bangladesh, Nepal y Sri Lanka, las protestas masivas obligaron a una apertura democrática, dice el informe, y en «Brasil y Polonia se logró dar un vuelco democrático gracias a una resistencia social combinada con un liderazgo político orientado a las reformas».

Además, en otros como Venezuela, Madagascar y Tanzania, aunque no hubo cambios gubernamentales, sí hubo protestas masivas tras las elecciones, «reprimidas violentamente», pero que «fortalecieron significativamente la movilización política más allá de la fecha de los comicios».

«El índice BTI muestra cuánta presión están soportando las instituciones democráticas; al mismo tiempo, estamos viendo una resistencia notablemente viva a su erosión en muchos lugares», concluyó Daniela Schwarzer, miembro de la Junta Ejecutiva de la Fundación Bertelsmann. EFE

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