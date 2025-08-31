Hay señales de que el líder norcoreano viajará a Pekín el lunes en un tren blindado

1 minuto

Seúl, 31 ago (EFE).- Existen señales de que el líder norcoreano Kim Jong-un partirá el lunes hacia Pekín en su tren blindado para asistir al desfile militar del miércoles en la capital china, informaron este domingo funcionarios surcoreanos.

Existe un alta probabilidad de que Kim parta desde Pionyang en un trayecto que tarda entre 20 y 24 horas, para llegar al día siguiente a Pekín, según dijeron las fuentes del Gobierno de Corea del Sur citadas por la agencia local de noticias Yonhap.

El mandatario norcoreano viajó en tren en su última visita a China, y aparentemente no ha usado su avión oficial Chanmae-1 en los últimos años por ser demasiado antiguo.

Otra señal es que un hotel de la ciudad china de Dandong, en la frontera con Corea del Norte, ha dejado de aceptar reservas de extranjeros, tal como ocurrió en anteriores viajes de Kim, según Yonhap.

Asimismo, se suspendió el servicio del tren que parte en la tarde de Dandong, en la provincia nororiental de Liaoning, y llega a Pekín a la mañana siguiente los días 1 y 2 de septiembre, lo que refuerza las conjeturas de que el tren especial de Kim cruce la frontera en esas fechas.

Kim tiene previsto asistir el miércoles al desfile por el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en la histórica plaza de Tiananmen junto con el presidente chino, Xi Jinping, y el mandatario ruso, Vladímir Putin, en lo que será su primera aparición en un evento multilateral de líderes. EFE

