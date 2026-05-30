Hegseth: «Trump es paciente en la búsqueda de un gran acuerdo con Irán»

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Singapur, 30 may (EFE).- El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, subrayó este sábado que el presidente estadounidense, Donald Trump, «es paciente en la búsqueda de un gran acuerdo con Irán», después de que el dirigente mantuviera en la Casa Blanca una reunión con su equipo de seguridad para tomar una «decisión final» sobre la guerra que concluyó sin acuerdo, según The New York Times.

«Tuve la oportunidad de hablar con el presidente Trump esta mañana, y quiso que reiterara lo paciente que es», dijo Hegseth durante su intervención en el Diálogo Shangri-La de Singapur, el foro de Seguridad anual más importante de Asia.

«Cualquier acuerdo va a ser un gran acuerdo, y él es paciente en su búsqueda», añadió el jefe del Pentágono, quien reiteró que EE.UU. está en un «buen lugar» y que tiene munición para continuar el conflicto. EFE

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