Hegseth «reafirma la importancia» de los lazos en defensa entre Vietnam y EE.UU.

Bangkok, 2 nov (EFE).- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aterrizó este domingo en Vietnam y dijo que su visita oficial al país «reafirma la importancia de la relación en materia de defensa» entre los dos países, recogieron medios oficialistas.

El jefe del Pentágono se reunió en Hanói con su par vietnamita, Phan Van Giang; con el presidente del país, Luong Cuong; y con el máximo dirigente de la nación, To Lam, quien se desempeña como secretario general del Partido Comunista de Vietnam.

Hegseth se encuentra de gira por el Indopacífico -territorio de rivalidades geopolíticas entre EE.UU. y China- para promover el aumento del gasto en defensa entre los aliados de Washington en la región, bajo la promesa de estrechar la colaboración, confirmó el Pentágono a EFE el martes.

El estadounidense enfatizó en el país del Sudeste Asiático que la cooperación para superar las consecuencias de la guerra de Vietnam sigue siendo prioritaria en la cooperación en defensa entre Washington y Hanói, y que EE.UU. apoya un Vietnam «pacífico y próspero» que contribuya al mantenimiento de «la paz y la estabilidad en la región de Asia-Pacífico y en el mundo».

El secretario de Guerra de EE.UU. llegó este domingo a Hanói desde Malasia, donde participó en un encuentro sobre defensa de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y países aliados.

Al margen de este diálogo ministerial, Hegseth mantuvo el viernes una reunión con el ministro de Defensa chino, Dong Jun, a quien advirtió que a EE.UU. le preocupan las acciones de China alrededor de Taiwán -isla autogobernada que el gigante asiático no descarta invadir-, un día después de que el presidente Donald Trump se reuniera con su par chino, Xi Jinping, y no trataran el tema, según dijo el republicano.

En Kuala Lumpur, Hegseth se vio también con el titular de Defensa de Filipinas, Gilberto Teodoro Jr., con quien acordó la creación de un «grupo de trabajo» para «restablecer la disuasión» en zonas como el mar de China Meridional, aguas de crecientes tensiones entre Manila y Pekín. EFE

