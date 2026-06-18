Hegseth abronca de nuevo a los aliados que no ayudaron en Irán: “Fue vergonzoso”

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Bruselas, 18 jun (EFE).- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, volvió a abroncar este jueves a los aliados que no asistieron a Estados Unidos tras la petición de ayuda de ese país para el uso de bases o puertos europeos con el fin de atacar objetivos en Irán, y concluyó que lo ocurrido «fue vergonzoso».

«Demasiados de nuestros aliados dijeron que no, o intentaron ahogarnos en debates jurídicos arcanos, o nos criticaron públicamente por hacer lo que ellos mismos no están dispuestos o no son capaces de hacer. Fue vergonzoso», dijo hoy Hegseth, que asiste a una reunión ministerial de Defensa en la OTAN. EFE

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