Hegseth debate con Seúl el futuro y modernización de la alianza bajo la sombra de Pionyang

Seúl, 4 nov (EFE).- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, inició este martes conversaciones con el ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, en Seúl para debatir el futuro de la alianza y su modernización, así como para mejorar su coordinación militar ante el desarrollo armamentístico de Corea del Norte.

El encuentro entre Hegseth y Ahn se produce en el marco de la quincuagésima séptima Reunión Consultiva de Seguridad (SCM), el principal foro anual de defensa entre Washington y Seúl, en la que marca la primera vez que los responsables de seguridad de ambos países presiden el encuentro desde que asumieron el cargo este año.

Antes del arranque de las consultas, Hegseth firmó el libro de visitas del Ministerio de Defensa surcoreano, donde escribió: «Por 72 AÑOS DE PAZ mediante la FORTALEZA de la ALIANZA entre EE.UU. y la República de Corea (nombre oficial de Corea del Sur)», según una foto del mensaje publicada por la agencia local de noticias Yonhap.

Está previsto que los titulares de Defensa anuncien los resultados de sus conversaciones en un comunicado y una rueda de prensa conjunta que tendrá lugar en las próximas horas.

Se prevé que durante el encuentro Hegseth y Ahn discutan asuntos relacionados con el visto bueno por parte de EE.UU. para que Corea del Sur fabrique un submarino de propulsión nuclear, y que puedan plantearse cuestiones como la iniciativa de Seúl de recuperar el control operacional en tiempos de guerra (OPCON) de Washington.

El país asiático se ha propuesto recuperar el OPCON, que bajo los términos actuales de la alianza recae en EE.UU., durante el mandato de cinco años del presidente Lee Jae-myung, que finaliza en 2030.

Hegseth calificó de «excelente» la presión de Seúl para la transferencia del control operacional y describió a Corea del Sur como un socio «creíble en combate», al tiempo que destacó la necesidad de que los aliados asuman mayores responsabilidades en materia de seguridad, de acuerdo a las informaciones de Yonhap.

La reunió anual de seguridad entre ambos aliados se produce en un momento en el que Corea del Norte continúa estrechando su relación con Rusia, al tiempo que avanza en el desarrollo de sus programas nuclear y de misiles, como quedó constatado con la presentación del nuevo misil balístico intercontinental Hwasong-20 durante un importante desfile militar en octubre.

Hegseth llegó a Corea del Sur el lunes por la tarde para una visita de dos días, que marca el cierre de su gira asiática, durante la que también pasó por Japón, Malasia y Vietnam.

A su llegada a la península coreana, el secretario de Guerra estadounidense visitó la Zona de Seguridad Conjunta (JSA, en inglés), dentro de la Zona Desmilitarizada (DMZ) en la frontera intercorana, junto a Ahn, en la primera visita conjunta al área de los jefes de Defensa de ambas potencias en ocho años.

El régimen norcoreano lanzó una batería de proyectiles de artillería en la víspera coincidiendo con la llegada de Hegseth. EFE

