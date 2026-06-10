Hegseth dice en Guantánamo que sería «imprudente» que Cuba obtenga armas para atacar EEUU

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Washington, 10 jun (EFE).- El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, dijo este miércoles durante una visita a la base naval de Guantánamo, que considera «imprudente» que Cuba intente obtener armas para atacar al enclave militar estadounidense en el este de la isla, en medio de la escalada de tensiones bilaterales.

«Sería imprudente que el Gobierno de Cuba intentara adquirir u obtener acceso a armas que pudieran alcanzar esta base o al territorio estadounidense», dijo Hegseth a las tropas estacionadas en el polémico enclave militar, el más antiguo que Washington mantiene fuera de sus fronteras y el único en un país comunista.

Según el jefe del Pentágono, el liderazgo isleño se expondría «a un tipo de confrontación que no solo no desean, sino que tampoco podrían soportar» porque «ningún país del mundo puede igualar la capacidad» militar de EE.UU..

«No buscamos enemigos ni adversarios», dijo Hegseth, que añadió que espera pronto poder ser «amigos» de los «dirigentes del Gobierno cubano».

Hegseth insistió en que «el futuro de Cuba está en manos» del presidente, Donald Trump, y «de los dirigentes cubanos».

«Pase lo que pase, el Departamento de Guerra estará preparado y posicionado para cualquier posible contingencia», dijo según un video publicado en X por el Pentágono.

El expresentador de Fox News y estrecho aliado de Trump llegó esta mañana a la base naval en la bahía de Guantánamo como parte de una gira de supervisión de las operaciones en la región.

El secretario habló con los marines después de un entrenamiento matutino por varias zonas del enclave, entre ellas frente a una de las casetas – ahora cerrada- por donde se accedía al territorio cubano antes de que ambos países cortaran relaciones a inicios de la década de 1960 y la base quedara aislada del resto de la nación caribeña.

Desde enero pasado, la Administración Trump ha aumentado la presión sobre Cuba con un bloqueo petrolero que ha agravado la crisis económica endémica del país y amenazas del republicano de hacerse con el control de la nación caribeña de una manera u otra, bajo exigencias de que La Habana implemente cambios políticos y económicos.

Ambos Gobiernos han sostenido contactos de alto nivel que, al menos públicamente, no han arrojado resultados.

Además, la visita de Hegseth se produce una semana después de que Washington anunciara nuevas sanciones contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y otros altos cargos del Gobierno de La Habana.

Analistas afirmaron a EFE que en el caso de una acción militar estadounidense contra Cuba, la base de Guantánamo serviría de «nodo clave» en esos esfuerzos, aunque matizaron que este escenario sería, de momento, poco probable. EFE

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