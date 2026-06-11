Hegseth dice que los acusados del 11S ya habrían sido ejecutados si dependiera de él

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Washington, 10 jun (EFE).- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este miércoles que, de haber estado en sus manos, los acusados de planificar los atentados del 11 de septiembre de 2001 recluidos en Guantánamo ya habrían sido ejecutados.

«Personalmente, creo que ellos deberían haber sido ejecutados hace mucho tiempo», dijo el secretario al ser consultado por una periodista en Florida sobre los juicios vigentes contra los sindicados de planear los atentados.

Hegseth calificó como «poco práctico» el proceso judicial contra Jalid Sheij Mohamed (quien supuestamente habría propuesto la idea de los atentados a Osama bin Laden y luego supervisado la operación), Ammar al Baluchi, Walid bin Attash y Mustafa al Hawsawi, que se ha extendido durante años.

Los cuatro acusados forman parte del caso más complejo de las comisiones militares establecidas en la base naval de Guantánamo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, un proceso que sigue sin fecha para juicio después de más de una década de disputas legales y procedimientos preliminares.

Los detenidos enfrentan cargos que podrían acarrear la pena de muerte por su presunta participación en los ataques que dejaron cerca de 3.000 muertos en Nueva York, Washington y Pensilvania.

Uno de los principales obstáculos para avanzar hacia un juicio ha sido la controversia sobre la admisibilidad de las confesiones obtenidas tras la captura de los acusados.

La defensa argumenta que esas declaraciones quedaron contaminadas por las torturas y otros métodos coercitivos empleados por la CIA en centros secretos de detención, mientras que la fiscalía sostiene que posteriormente fueron ratificadas de forma voluntaria ante agentes federales.

La incertidumbre sobre si esas confesiones podrán utilizarse como prueba ha contribuido a prolongar un proceso considerado emblemático para el sistema de comisiones militares de Guantánamo, donde actualmente permanecen 15 detenidos de los cerca de 780 que pasaron por la prisión desde su apertura tras los atentados del 11S. EFE

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