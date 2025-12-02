Hegseth dice que no presenció el segundo ataque sobre una supuesta lancha en septiembre

Washington, 2 dic (EFE).- El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, aseguró este martes que no presenció el segundo ataque que el ejército estadounidense realizó el pasado 2 de septiembre sobre una supuesta lancha en el Caribe, que EE.UU. acusa de transportar drogas, a raíz del cual fallecieron dos sobrevivientes de un primer bombardeo sobre la embarcación.

«Vi ese primer ataque y, como puede imaginar, en el Departamento de Guerra, teníamos muchas cosas que hacer», respondió Hegseth al ser preguntado por periodistas en una reunión del Gabinete del presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

«Así que procedí a mi siguiente reunión. Un par de horas después, me enteré de que ese comandante había tomado la decisión, la cual tenía plena autoridad para tomar», prosiguió Hegseth, refiriéndose a Frank Bradley, almirante de la Armada que, según el Gobierno Trump, ordenó el segundo ataque.

Hegseth aseguró que «Bradley tomó la decisión correcta de hundir en última instancia el barco y de eliminar la amenaza».

The Washington Post informó el pasado jueves, citando a funcionarios anónimos, que en el primero de esos ataques, ejecutado el pasado 2 de septiembre, se llevó a cabo un segundo bombardeo para matar a dos sobrevivientes del ataque inicial, una acción que el Congreso se prepara para investigar ante la posibilidad de que constituya un crimen de guerra.

«No vi personalmente a los sobrevivientes, pero sigo apoyando la decisión porque aquella cosa estaba en llamas. Estalló entre fuego y humo. No se puede ver aunque hay imágenes digitales. Esto se llama neblina de guerra. Esto es lo que ustedes y la prensa no entienden», prosiguió el secretario de Guerra.

Hegseth aseguró que decidió aprobar el asalto del 2 de septiembre, el primero de un total de 21 bombardeos que han dejado 82 tripulantes muertos en el sur del Caribe y el Pacífico oriental, «después de obtener toda la información y asegurarme de que sea el ataque correcto».

La Casa Blanca liga las embarcaciones atacadas a Tren de Aragua o el Cartel de los Soles, esquivos grupos criminales con origen en Venezuela que la Casa Blanca ha clasificado como terroristas dentro de su gran despliegue militar en el Caribe y creciente presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro. EFE

