Hegseth insta a Europa a combatir una «invasión» de migrantes

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El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, instó este sábado a Europa a combatir lo que calificó de «invasión» de sus costas por migrantes y a invertir más en defensa, horas después de haber renunciado a participar en la ceremonia internacional conmemorativa del desembarco en Normandía.

«Tristemente, hoy en día diferentes playas europeas son asaltadas por diferentes ideologías peligrosas», dijo el jefe del Pentágono este sábado en el cementerio militar estadounidense de Colleville-sur-mer, en el norte de Francia.

A «playas de España, Italia, Grecia y Bulgaria, llegan barcos y hombres», añadió. «¿Cuándo harán algo las capitales europeas sobre esa invasión? ¿O ya es demasiado tarde?», se preguntó Pete Hegseth.

Unos comentarios en la línea de la política del presidente estadounidense Donald Trump, quien está convencido de que la migración masiva representa un peligro para la civilización europea.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ya condenó el viernes la forma en la que el gobierno del primer ministro británico Keir Starmer gestionó el asesinato de un estudiante blanco, Henry Nowak, a manos de un hombre sij.

Según Vance, se trata de un declive de la civilización causado por una «invasión» de migrantes.

«Ojalá aprendamos de este pasado», dijo Hegseth en referencia a la participación de las tropas estadounidenses en los desembarcos aliados.

– «Hombro con hombro» –

«Los hombres enterrados aquí lucharon en una alianza guerrera donde cada socio (…) aportó su máxima medida de industria, coraje y sacrificio», dijo frente a las 9.387 cruces blancas de soldados estadounidenses caídos en combate durante la batalla de Normandía.

«No son lemas vacíos, no son cumbres lujosas, no son comunicados», comentó con ironía Hegseth, quien el viernes por la noche anunció que no asistiría a la ceremonia internacional prevista el sábado, para centrarse en el acto estadounidense.

Según él, Estados Unidos «liderará» en adelante a aliados pero «deben estar ahí con nosotros, hombro con hombro».

La administración Trump también ha acusado a Europa de no implicarse lo suficiente en la seguridad del continente e incluso ha planteado la posibilidad de retirarse de la OTAN.

«La paz se garantiza solamente con la fuerza», dijo el secretario de Defensa sin mencionar explícitamente la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

– Un «desafío» generacional –

En la ceremonia internacional, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, rindió homenaje a los «3.000 hombres de apenas 20 años» que murieron el Día D.

Y en una aparente alusión a los llamados estadounidenses a Europa para que se ocupe de su propia defensa, Lecornu dijo: el continente tiene que enfrentar «el desafío de nuestra generación», el de «nuestra autonomía, nuestra capacidad de defendernos» ante amenazas que se «acercan, se intensifican y se multiplican».

Durante la ceremonia internacional, el agregado de Defensa de la embajada de Alemania en Francia, Markus Reinhardt, calificó este 6 de junio de «día de gratitud» hacia los soldados aliados «de diferentes lenguas y orígenes» que permitieron que el continente europeo recuperara su libertad.

El general de brigada también elogió esta «cooperación» de la que pueden surgir «alianzas» para salvaguardar una paz que «sigue siendo frágil».

El desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944 fue la mayor operación anfibia de la historia.

Una armada de 6.939 barcos y 132.700 tropas británicas, canadienses, estadounidenses, belgas, noruegas y polacas tomaron de asalto las playas de esta región francesa.

La operación contribuyó a la victoria sobre la Alemania nazi, que también estaba siendo presionada por las fuerzas de la Unión Soviética hacia el este.

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