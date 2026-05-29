Hegseth se reúne con los líderes de Vietnam y Singapur para reforzar lazos en defensa

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Singapur, 29 may (EFE).- El secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, se reunió este viernes en Singapur, por separado, con el presidente de Vietnam, To Lam, y con el primer ministro singapurense, Lawrence Wong, para reforzar los lazos en defensa bilaterales.

Hegseth se encuentra en la ciudad-Estado asiática para participar en el Diálogo Shangri-La, el foro de Defensa anual más importante de Asia, donde está previsto que pronuncie un discurso el sábado.

Se espera que el jefe del Pentágono utilice su intervención para aclarar la estrategia estadounidense en el Indopacífico, el principal escenario en el que se mide las fuerzas con China, cuando se cuestiona su compromiso por la atención centrada en Oriente Medio.

Antes de la cita, que arranca esta noche con una intervención de Lam, Hegseth conversó por separado con el dirigente del país anfitrión y con el líder vietnamita, ambas naciones aliadas de Estados Unidos en el Sudeste Asiático.

«Un Vietnam fuerte hace que la región sea más segura», apuntó en X el representante de Washington al señalar que la reunión, a la que también acudió el primer ministro vietnamita, Phan Van Giang, sirvió para «reafirmar nuestro compromiso de profundizar la cooperación en materia de defensa» entre ambos países.

Mientras, Hegseth ratificó junto al líder de Singapur el «compromiso compartido de mantener la disuasión en el Indopacífico», en alusión a China y a puntos calientes como el mar de China Meridional, que Pekín reclama casi en su totalidad, y Taiwán.

«Reafirmamos los 60 años de sólidas relaciones entre Singapur y EE. UU. e intercambiamos puntos de vista sobre seguridad regional y global. Esperamos continuar nuestra colaboración para la paz y la estabilidad», indicó, por su lado, Wong.

Hegseth coincidirá en la ciudad-Estado con algunos de sus pares de Asia-Pacífico, entre ellos los de aliados como Filipinas, Australia, Japón o Corea del Sur, y también con altos cargos de Defensa de Catar, Pakistán o Polonia, con los conflictos de Irán y Ucrania y la situación en Taiwán, Corea del Norte o el mar de China Meridional como telón de fondo.

Organizado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), con sede en Londres, el Diálogo Shangri-La, convertido en una de las principales conferencias internacionales de seguridad, celebra su vigésimo tercera edición del 29 al 31 de mayo en el hotel homónimo de Singapur. EFE

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