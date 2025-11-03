Hegseth visita frontera intercoreana días después de que fallara encuentro Trump-Kim

1 minuto

Seúl, 3 nov (EFE).- El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, visitó este lunes la zona desmilitarizada (DMZ) que separa a las dos Coreas, pocos días después de la gira asiática del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la que finalmente no se reunió con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

El secretario de Guerra, que estará en el país asiático durante dos días, y el ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, realizaron la primera visita común al área de seguridad conjunta (JSA), dentro de la DMZ, en 8 años. El Ministerio de Defensa surcoreano confirmó la visita en un comunicado.

Parte de la atención está en si Hegseth realizará declaraciones sobre Corea del Norte durante su paso por la DMZ. El viaje llega tras la visita de Trump a Corea del Sur la semana pasada, durante la cual expresó su disposición a reunirse con Kim, propuesta que no obtuvo respuesta pública de Pionyang, que realizó una prueba de misiles de crucero justo antes de la llegada del presidente estadounidense. EFE

