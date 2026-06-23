Heineken nombra al brasileño Rafael Oliveira como director general
La cervecera neerlandesa Heineken, que enfrenta un período de turbulencia desde hace varios meses, anunció el martes el nombramiento del brasileño Rafael Oliveira como director general, efectivo a partir del 1 de octubre.
Oliveira, nombrado por un período de cuatro años, ocupa desde 2024 el cargo de director general de JDE Peet’s, una empresa de café y té conocida por la marca L’Or.
Sustituirá a Dolf van den Brink, quien sorprendió en enero al anunciar su dimisión después de casi seis años al frente de la compañía neerlandesa.
Heineken lleva meses enfrentando dificultades, y en febrero anunció que recortaría entre 5.000 y 6.000 puestos de trabajo los próximos dos años.
La segunda mayor cervecera del mundo -después de AB InBev- tiene alrededor de 87.000 empleados en todo el mundo.
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