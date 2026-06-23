Heineken nombra al brasileño Rafael Oliveira como director general

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La cervecera neerlandesa Heineken, que enfrenta un período de turbulencia desde hace varios meses, anunció el martes el nombramiento del brasileño Rafael Oliveira como director general, efectivo a partir del 1 de octubre.

Oliveira, nombrado por un período de cuatro años, ocupa desde 2024 el cargo de director general de JDE Peet’s, una empresa de café y té conocida por la marca L’Or.

Sustituirá a Dolf van den Brink, quien sorprendió en enero al anunciar su dimisión después de casi seis años al frente de la compañía neerlandesa.

Heineken lleva meses enfrentando dificultades, y en febrero anunció que recortaría entre 5.000 y 6.000 puestos de trabajo los próximos dos años.

La segunda mayor cervecera del mundo -después de AB InBev- tiene alrededor de 87.000 empleados en todo el mundo.

sh/bow/mas/avl